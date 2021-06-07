Тюремные университеты: каким адом может стать первая поездка в автозаке

Моя первая поездка в автозаке стала испытанием. Моя первая поездка в автозаке была в разгар жаркого лета с горящими в Подмосковье торфяниками, это было испытанием! Раньше на продление своего срока содержания меня возили в «фэйсовском» микроавтобусе.