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Тюремные университеты: каким адом может стать первая поездка в автозаке

Тюремные университеты: каким адом может стать первая поездка в автозаке

Моя первая поездка в автозаке стала испытанием. Моя первая поездка в автозаке была в разгар жаркого лета с горящими в Подмосковье торфяниками, это было испытанием! Раньше на продление своего срока содержания меня возили в «фэйсовском» микроавтобусе.

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