Автоэксперт Франк рассказала, какие изменения ждут весь российский автопром

С ноября 2023 году в силу вступили изменения регламента "О безопасности колесных транспортных средств", которые предусматривают обязательную установку ABS-системы и повышение экологического класса до Евро-2 на российских машинах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии