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Царьград

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Депутаты Курултая утвердили новый регламент работы парламента

Депутаты Курултая утвердили новый регламент работы парламента

Депутаты Курултая утвердили регламент, подготовленный с учетом положений обновленной Конституции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что на первый состав нового законодательного органа возлагается исключительная ответственность.

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