В ДНР заявили, что вместе с поставкой натовских танков, на Украину прибудут 350 наемников

Вместе с возможной поставкой натовских танков, на Украину прибудут более 300 наемников, так как самостоятельно обслуживать западную бронетехнику вооруженные силы Украины не в состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.