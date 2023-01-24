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В ДНР заявили, что вместе с поставкой натовских танков, на Украину прибудут 350 наемников

В ДНР заявили, что вместе с поставкой натовских танков, на Украину прибудут 350 наемников

Вместе с возможной поставкой натовских танков, на Украину прибудут более 300 наемников, так как самостоятельно обслуживать западную бронетехнику вооруженные силы Украины не в состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

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