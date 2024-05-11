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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Lotus и «Деньги Рокетов» играют в первом матче игрового дня Медиалиги

11 мая, суббота Lotus – «Деньги Рокетов» – 0:1 (первый тайм) Lotus (основной состав): Макушин, Скорых, Атаев, Большунов, Турик, Хайруллин, Юрьев, Ахриев, Эллаи, Старостин, Золотарев.

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