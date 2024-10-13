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Как китайские деревни стали синонимом успеха электронной торговли

Как китайские деревни стали синонимом успеха электронной торговли

Сегодня Китай – стремительно урбанизирующаяся страна. Лишь в 2011-м китайские власти объявили, что городское население по численности превзошло сельское, а нынче они уже бодро рапортуют: уровень урбанизации к 2030 году 70%.

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