Как китайские деревни стали синонимом успеха электронной торговли

Сегодня Китай – стремительно урбанизирующаяся страна. Лишь в 2011-м китайские власти объявили, что городское население по численности превзошло сельское, а нынче они уже бодро рапортуют: уровень урбанизации к 2030 году 70%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии