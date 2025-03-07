Полиция расследует причины ночного ДТП под Читой

Ночью на трассе «Чита-Ингода» произошло жёсткое ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.«Водитель, управляя автомашиной «Тойота Камри», на трассе «Чита-Ингода», 23 км, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.