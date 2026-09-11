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Контрафронт

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Афганистан: повстанцы Фронта национального сопротивления (ФНС) заявили, что ранили трех солдат...

Афганистан: повстанцы Фронта национального сопротивления (ФНС) заявили, что ранили трех солдат Талибана в результате нападения на заставу в районе Данешабад округа Яфталь Паян провинции Бадахшан в ночные часы 10 сентября.

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