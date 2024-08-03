"Искандеры" добили крупнейшую "располагу" ВСУ в Николаеве: Мощный прилёт, километровая стена огня и десятки скорых. Первые подробности

Были зафиксированы первые прилёты по населённому пункту Новая Буга в Николаевской области – мощнейшие прилёты "Искандеров" и "Гераней" массово уничтожали противника – это началось ещё в ночь на 1 августа.
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