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"Искандеры" добили крупнейшую "располагу" ВСУ в Николаеве: Мощный прилёт, километровая стена огня и десятки скорых. Первые подробности

"Искандеры" добили крупнейшую "располагу" ВСУ в Николаеве: Мощный прилёт, километровая стена огня и десятки скорых. Первые подробности

Были зафиксированы первые прилёты по населённому пункту Новая Буга в Николаевской области – мощнейшие прилёты "Искандеров" и "Гераней" массово уничтожали противника – это началось ещё в ночь на 1 августа.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Зачем запад убивает своих граждан посылая на полигон Украина
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11 час.
Yvan
Граждане? А может бандиты?
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10 час.

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