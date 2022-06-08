Обзор смартфона Google Pixel 6: как никогда уместен

Продолжаем нашу микросерию материалов, посвященных смартфонам, недоступным в официальной рознице. Вслед за парой OnePlus (10 Pro и Nord CE 2) речь пойдет о Google Pixel 6 – без Pro, обычного.
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