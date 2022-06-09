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Зачем сменили правительства в ДНР и ЛНР

Зачем сменили правительства в ДНР и ЛНР

Вчера прошла новость, что председателями правительств в ДНР и ЛНР стали российские чиновники. Многие от этой новости были скорее всего ошарашены.

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