Выставка театральных реликвий «Сцена действия» откроется в санкт-петербургском «Манеже» 25 сентября

Театральные реликвии, среди которых подлинный занавес к спектаклю Всеволода Мейерхольда «Маскарад» (1917) и костюм Фёдора Шаляпина для оперы «Борис Годунов», представят на выставке «Сцена действия» в санкт-петербургском «Манеже».