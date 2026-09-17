Выставка театральных реликвий «Сцена действия» откроется в санкт-петербургском «Манеже» 25 сентября

Театральные реликвии, среди которых подлинный занавес к спектаклю Всеволода Мейерхольда «Маскарад» (1917) и костюм Фёдора Шаляпина для оперы «Борис Годунов», представят на выставке «Сцена действия» в санкт-петербургском «Манеже».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым