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Культуромания

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Выставка театральных реликвий «Сцена действия» откроется в санкт-петербургском «Манеже» 25 сентября

Выставка театральных реликвий «Сцена действия» откроется в санкт-петербургском «Манеже» 25 сентября

Театральные реликвии, среди которых подлинный занавес к спектаклю Всеволода Мейерхольда «Маскарад» (1917) и костюм Фёдора Шаляпина для оперы «Борис Годунов», представят на выставке «Сцена действия» в санкт-петербургском «Манеже».

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