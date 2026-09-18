«Перспективы мрачные»: МИД РФ обеспокоен заигрыванием Запада с ядерным оружием В МИД России подчеркнули, что заигрывание западных стран с ядерным оружи.
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