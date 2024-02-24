В список санкций ЕС попал смоленский авиазавод

В 13-й пакет санкций вошли 106 физических и 88 юридических лиц В пятницу, 23 февраля, Евросоюз ввел против России 13-й пакет санкций, в рамках которого расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров.
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