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Регионы России

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Военные учения Medusa на Крите стали неожиданным зрелищем для туристов

Военные учения Medusa на Крите стали неожиданным зрелищем для туристов

Отдых на пляжах Крита в районе Малеме внезапно превратился в живую сцену из боевика. Вместо привычного шума прибоя туристы наблюдали высадку морского десанта, атаки дронов и манёвры спецназа.

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