Порошенко будут судить за поставки угля на Украину из ДНР

Издание «Украинская правда» сообщило, что следствие в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко* по так называемому угольному делу завершено, политику инкриминируют государственную измену, сейчас решается вопрос, в каком суде будет рассматриваться дело.
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