Юлия Савичева выступит в Иркутске на День города

В День города в Иркутске будет петь Юлия Савичева. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов. По его словам, такой подарок жителям удалось подготовить вместе с генеральным партнёром – компанией «Сервико».
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