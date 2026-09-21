СК России признал виновным бизнесмена за крушение Cessna в Татарстане

45-летний бизнесмен признан виновным в организации опасных авиаперевозок, что привело к крушению самолета Cessna 10 июля 2024 года в Татарстане и гибели трех человек.
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