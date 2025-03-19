Политика как он...
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Политика как она есть

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США призвали Украину поддержать договоренности Трампа и Путина

США призвали Украину поддержать договоренности Трампа и Путина

США ждут от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

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Комментарии
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АндрейБорков
Как после этого можно верить мистеру Трампу? О чем можно договариваться по УкРуине с мистером Трампом? ОТВЕТ - НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ СОВСЕМ! ДОГОВАРИВАТЬСЯ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ НЕЛЬЗЯ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Почему? А вот почему, свежий факт по ЭНЕРГООБЪЕКТУ на территории РФ -      МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Атака украинских дронов отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа приостановлена сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. &quot;В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе... По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена&quot;, — говорится в сообщении.               https://ria.ru/20250319/ataka-2005868328.html
На Кубани отразили атаку украинских дронов
РИА Новости
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АндрейБорков
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