США призвали Украину поддержать договоренности Трампа и Путина

АндрейБорков

Как после этого можно верить мистеру Трампу? О чем можно договариваться по УкРуине с мистером Трампом? ОТВЕТ - НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ СОВСЕМ! ДОГОВАРИВАТЬСЯ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ НЕЛЬЗЯ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Почему? А вот почему, свежий факт по ЭНЕРГООБЪЕКТУ на территории РФ - МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Атака украинских дронов отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа приостановлена сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. "В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе... По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена", — говорится в сообщении. https://ria.ru/20250319/ataka-2005868328.html