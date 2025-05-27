17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Иногда среди обыденных вещей встречаются такие, о которых хочется сказать: «Лучше и придумать было нельзя!» Кто эти гении промышленного и строительного дизайна? Их имен мы не знаем, но зато можем показать вам эти вещи, которые настолько умно оформлены, что хочется распространить их повсеместно.
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