17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Иногда среди обыденных вещей встречаются такие, о которых хочется сказать: «Лучше и придумать было нельзя!» Кто эти гении промышленного и строительного дизайна? Их имен мы не знаем, но зато можем показать вам эти вещи, которые настолько умно оформлены, что хочется распространить их повсеместно.