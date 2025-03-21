Interlune планирует развернуть добычу изотопа гелия на Луне

Стартап-компания Interlune ставит перед собой амбициозную цель: добыча редкого изотопа на Луне. Руководство компании имеет в виду гелий-3, необходимый для обеспечения будущих квантовых компьютеров и термоядерных реакторов.
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