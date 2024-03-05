Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Михалков-это не плохо...Однако, можно было бы, например, примерить на этот политический и административный пост Петра...Перестановок не и...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом одни скоты.Скандал, о которо...
  • Александр Свитайло
    Надо пригласить хуситов к нам на Черное море, чтобы хоть кто-то принялся уничтожать натовские самолеты ДРЛО, занимающ...Это уже серьёзно....

Объявлен конкурс на реставрацию «нового» Входоиерусалимского собора в Юрьевце

Объявлен конкурс на реставрацию «нового» Входоиерусалимского собора в Юрьевце

Храм приведут в порядок к июлю 2026 года.Министерство культуры России объявило открытый конкурс на противоаварийные и реставрационные работы в «новом» Входоиерусалимском соборе в Юрьевце Ивановской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх