Объявлен конкурс на реставрацию «нового» Входоиерусалимского собора в Юрьевце

Храм приведут в порядок к июлю 2026 года.Министерство культуры России объявило открытый конкурс на противоаварийные и реставрационные работы в «новом» Входоиерусалимском соборе в Юрьевце Ивановской области.
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