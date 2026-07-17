Правоохранительные органы придумывают всё новые инструменты для того, чтобы упорядочить миграцию и сделать её прозрачной.
За каждым мигрантом проследят. Полиция обяжет ставить специальное приложение
Комментарии
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людмила пригарина
"За каждым мигрантом проследят. Полиция обяжет ставить специальное приложение" Не смешите мои тапочки.
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1 м.
Alex Zim
Придумывают абсолютную хрень вместо реальных действий; все реальные меры для наведения порядка со сразиатами прекрасно всем известны, но РЕАЛЬНО применить эти меры Дума категорически не хочет слишком сильны там мигрантолюбы.
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1 м.
Анатолий Витушкин
Обязать не сложно, только приобретать телефоны спешить не будут. Игнорировали законы России, выполнение этого чем достичь?
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1 м.
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