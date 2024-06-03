Север Столицы
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Север Столицы

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Команда для будущего: на ВДНХ проходит фестиваль «Движения Первых»

Команда для будущего: на ВДНХ проходит фестиваль «Движения Первых»

Фестиваль «Движения Первых»: праздник всех, кто любит Россию и верит в Победу! На ВДНХ в субботу и воскресенье проходит масштабный и красочный праздник детства и юности — фестиваль «Движения Первых»! На локациях мероприятия подготовлены интересные встречи, выступления музыкантов, познавательные и увлекательные занятия для детей и взрослых.

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