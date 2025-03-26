Специалист оценил безопасность «дороги смерти» в Новосибирске

Собеседник - автоинструктор из Новосибирска Сергей Воронов.Он говорит, что пешеходы часто вынуждены ходить по проезжей части Технической или в непосредственной близости от нее, что создает прямую угрозу жизни и здоровью.
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