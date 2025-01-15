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The Hill: Трамп может предложить РФ доступ к SpaceX на переговорах по Украине

The Hill: Трамп может предложить РФ доступ к SpaceX на переговорах по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в космической области и предоставить РФ доступ к программе SpaceX, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта.

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