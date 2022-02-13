Стал известен полный список конкурсных работ мультфестиваля в Суздале

Мультфест традиционно пройдёт в киноконцертном зале суздальского Главного туристического комплекса. В конкурсной программе примет участие 101 работа в шести категориях – от студенческих до профессиональных, от короткометражек до полного метра.
Мультфест традиционно пройдёт в киноконцертном зале суздальского Главного туристического комплекса. В конкурсной программе примет участие 101 работа в шести категориях – от студенческих до профессиональных, от короткометражек до полного метра.
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