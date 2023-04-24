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Лаос и дель Серро Гранде не будут главными судьями в Ла Лиге со следующего сезона, но смогут работать ВАР

Лаос и дель Серро Гранде не будут главными судьями в Ла Лиге со следующего сезона, но смогут работать ВАР

Как сообщает Cadena SER, Луис Медина Канталехо, глава судейского комитета, уведомил 46-летнего арбитра, что со следующего сезона он не сможет работать на поле.

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