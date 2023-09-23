Новые Сталин с Берией сейчас стране важнее всего

Зато в галошах все ходили. И в космос в них летали!

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ

Немного терпения. Если задуматься, то и меченный с беспалым появились не просто так. Признайтесь себе. На тот момент они были востребованы. Сейчас общество меняется, значит придут другие лидеры!