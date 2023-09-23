Удар, нанесённый ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, с точки зрения правил ведения войны вполне легитимен.
Новые Сталин с Берией сейчас стране важнее всего
Комментарии
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Константин Котельников
Проще и дешевле ввести Народные Трибуналы и Особые Тройки!
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10 час.
59
Зато в галошах все ходили. И в космос в них летали!
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7 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Немного терпения. Если задуматься, то и меченный с беспалым появились не просто так. Признайтесь себе. На тот момент они были востребованы. Сейчас общество меняется, значит придут другие лидеры!
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6 час.
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