Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как я переосмыслила подход к здоровью спины через йогу Айенгара

Как я переосмыслила подход к здоровью спины через йогу Айенгара

Когда спина начинает напоминать о себе после каждого рабочего дня, проведённого за компьютером, сложно представить, что решение может лежать не в области таблеток или массажей, а в совершенно иной философии движения.

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