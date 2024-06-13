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Украина требует МОК отстранить спортсменку Динару Кудаеву от соревнований за скорбь по отцу, который геройски погиб на СВО

Украина требует МОК отстранить спортсменку Динару Кудаеву от соревнований за скорбь по отцу, который геройски погиб на СВО

Украинский Национальный Олимпийский комитет подал официальную просьбу к Международному олимпийскому комитету (МОК) о лишении Динары Кудаевой, Натальи Малышевой и Ольги Хорошавцевой права участия в Олимпийских играх.

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