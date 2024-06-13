Украина требует МОК отстранить спортсменку Динару Кудаеву от соревнований за скорбь по отцу, который геройски погиб на СВО

Украинский Национальный Олимпийский комитет подал официальную просьбу к Международному олимпийскому комитету (МОК) о лишении Динары Кудаевой, Натальи Малышевой и Ольги Хорошавцевой права участия в Олимпийских играх.
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