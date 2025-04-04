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ООН призвало прекратить торговые войны

Никто не может выйти победителем из торговой войны. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введение торговых тарифов президентом США Дональдом Трампом.

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