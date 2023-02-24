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Глава СНБО Украины Данилов рассказал про облачение Зеленского в первый день СВО

Глава СНБО Украины Данилов рассказал про облачение Зеленского в первый день СВО

Руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о наряде украинского главы Владимира Зеленского в день проведения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на украинской территории.

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