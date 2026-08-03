⛲️ В Саках приостановили работу фонтана в Курортном парке Такое решение приняли из-за нестабильного электроснабжения, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.
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⛲️ В Саках приостановили работу фонтана в Курортном парке Такое решение приняли из-за нестабильного электроснабжения, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.