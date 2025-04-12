Министерство внутренней безопасности проверяет сотрудников на полиграфе

Источник утечки информации, связанной со сферой нацбезопасности, пытается определить министерство внутренней безопасности США, для чего проверяет своих сотрудников на полиграфе, 12 апреля сообщает телеканал CNN.
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