Прапорщик Богомолов с группой захватил ДРГ ВСУ и пресек их диверсии

Прапорщик Антон Богомолов на боевом дежурстве в составе группы быстрого реагирования охранял вооружения и военную технику на позиции подразделения, когда в лесополосе вблизи на охраняемой территории появилось несколько вооруженных лиц, которые вели наблюдение за прилегающей местностью.
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