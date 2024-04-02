Прапорщик Богомолов с группой захватил ДРГ ВСУ и пресек их диверсии

Прапорщик Антон Богомолов на боевом дежурстве в составе группы быстрого реагирования охранял вооружения и военную технику на позиции подразделения, когда в лесополосе вблизи на охраняемой территории появилось несколько вооруженных лиц, которые вели наблюдение за прилегающей местностью.