Расчеты ТОС «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в ДНР

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки российских войск «Восток» успешно уничтожили укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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