Cruise возобновит тестирование такси с автопилотом и страхующими водителями в АризонеОктябрьское происшествие с наездом на пешехода в Сан-Франциско имело для бизнеса компании Cruise трагические последствия: компании пришлось приостановить беспилотные перевозки пассажиров на всей территории США, руководство покинули двое основателей, под удар была поставлена репутация компании.
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