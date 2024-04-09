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Cruise возобновит тестирование такси с автопилотом и страхующими водителями в ...

Cruise возобновит тестирование такси с автопилотом и страхующими водителями в ...

Cruise возобновит тестирование такси с автопилотом и страхующими водителями в АризонеОктябрьское происшествие с наездом на пешехода в Сан-Франциско имело для бизнеса компании Cruise трагические последствия: компании пришлось приостановить беспилотные перевозки пассажиров на всей территории США, руководство покинули двое основателей, под удар была поставлена репутация компании.

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