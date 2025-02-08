Становится все больше охотников принять участие в дележе «незалежной» О том, что часть территории нынешней Украины принадлежит Молдавии, заявил в среду ее экс-президент Игорь Додон.
Украину ждёт раздел?
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... даже название дуркаина должно быть запрещено...
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13 час.
Надежда
Ее давно уже разделили! Владимиру Владимировичу и Доне Фредовичу осталось согласовать детали)☺️
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9 час.
Одиссей
Хрен с ней с Галицией, но за Одессу и область надо стоять насмерть!
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2 час.
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