СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Одиссей
    Хрен с ней с Галицией, но за Одессу и область надо стоять насмерть!Украину ждёт раздел?
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    Не солдаты в этом виноваты... Спрашивать надо выше стоящих, а там половина предателей.Теперь не уйдет н...
  • Надежда
    Ее давно уже разделили! Владимиру Владимировичу и Доне Фредовичу осталось согласовать детали)☺️Украину ждёт раздел?

Украину ждёт раздел?

Становится все больше охотников принять участие в дележе «незалежной»    О том, что часть территории нынешней Украины принадлежит Молдавии, заявил в среду ее экс-президент Игорь Додон.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... даже название дуркаина должно быть запрещено...
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13 час.
Надежда
Ее давно уже разделили! Владимиру Владимировичу и Доне Фредовичу осталось согласовать детали)☺️
Ответить
9 час.
Одиссей
Хрен с ней с Галицией, но за Одессу и область надо стоять насмерть!
Ответить
2 час.
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