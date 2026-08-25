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Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» под угрозой срыва, Литвинов выбыл на месяц, первая победа «Челси» при Алонсо, Россию не допустили до шахматной Олимпиады и другие новости

1. Концерты Канье Уэста на стадионе «Зенита» могут не состояться: «Газпром Арена» объявила , что не подписывала договоров на выступления.

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