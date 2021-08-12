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Незаконно изъятые накопления могут вернуть пенсионерам в России

Незаконно изъятые накопления могут вернуть пенсионерам в России

С такими проблемами соотечественники могли столкнуться при смене одного пенсионного фонда на другой. НПФ будут обязаны возместить средства россиянам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, сообщают "Известия".

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