Незаконно изъятые накопления могут вернуть пенсионерам в России

С такими проблемами соотечественники могли столкнуться при смене одного пенсионного фонда на другой. НПФ будут обязаны возместить средства россиянам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, сообщают "Известия".
С такими проблемами соотечественники могли столкнуться при смене одного пенсионного фонда на другой. НПФ будут обязаны возместить средства россиянам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, сообщают "Известия".
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