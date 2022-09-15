Разлад в семье Нетребко: Оперная дива приревновала мужа к России

В семье оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова СМИ заподозрили разлад. Такой вывод издание "7 дней" сделало после того, как Эйвазов во вторник появился в Москве на сцене Большого театра, где он исполнил партию Германа в «Пиковой даме».