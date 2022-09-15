Царьград

4 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Симонова
    Неблагодарные твари...В Словакии уничто...
  • сергей малецкий
    Ну для начала, объясните людям почему досих пор спокойно на украину идет оружие, спокойно приезжают туда всякие Фонде...Бородай обратился...
  • Кламбер Спаниэль
    Мы пережевем без европейского хламаСША запретили рус...

Разлад в семье Нетребко: Оперная дива приревновала мужа к России

Разлад в семье Нетребко: Оперная дива приревновала мужа к России

В семье оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова СМИ заподозрили разлад. Такой вывод издание "7 дней" сделало после того, как Эйвазов во вторник появился в Москве на сцене Большого театра, где он исполнил партию Германа в «Пиковой даме».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх