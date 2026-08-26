Путин и Аш-Шараа условились о продолжении контактов между Россией и Сирией

Россия и Сирия продолжат контакты на различных уровнях. Такая договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора главы российского государства Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа.
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