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RT Russia

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Путин и Аш-Шараа условились о продолжении контактов между Россией и Сирией

Путин и Аш-Шараа условились о продолжении контактов между Россией и Сирией

Россия и Сирия продолжат контакты на различных уровнях. Такая договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора главы российского государства Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа.

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