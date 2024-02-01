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Закон и Порядок

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Илон Маск предлагает перенести Tesla в Техас после потери выплаты в $55 млрд

Илон Маск предлагает перенести Tesla в Техас после потери выплаты в $55 млрд

Илон Маск анонсировал голосование акционеров Tesla по переносу компании в Техас Суд в Делавэре лишил Маска выплаты в размере $55 млрд в виде акций Tesla.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Переводи не в Техас , а в Россию . В Иркутск например .
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20 час.

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