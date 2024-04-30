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22 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений

22 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений

Существует тонкая грань между потрясающе оригинальным дизайнерским решением и поистине ужасным. К сожалению, очень многие переходят эту грань… В сабреддите Crappy Design собраны самые большие злодеяния в этой области! .

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