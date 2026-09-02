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Царьград

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Рекордный урожай пшеницы оборачивается трагедией для России. Удар страшнее налетов ВСУ

Рекордный урожай пшеницы оборачивается трагедией для России. Удар страшнее налетов ВСУ

Кубань накрыло золотое цунами – такого изобилия южные поля и не помнят. Трактора не умолкают, комбайны работают на износ, амбары забиты под завязку.

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