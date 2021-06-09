Позитив для оптимистов

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Что делать с маленьким расистом?

Что делать с маленьким расистом?

Сегодня вот такой коротенький пост о трудностях иммигрантов в Норвегии, которая в общем себя считает белой и пушистой.

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Денис Л
Будущий шоумен юморист.)))
Элина Морозова
Это в лучшем случае..
Денис Л
Неужели нет ничё лучше юмористов? А актёр или певец чем хуже?
Элина Морозова
Конечно не хуже. Хуже другое
Денис Л
Так кто? Режиссёр?
Элина Морозова
Нацист, расист..
Денис Л
А почему не педофил хуже?
Элина Морозова
Ну вроде он не проявил таких наклонностей. Разве, что геронтофоб)))
Денис Л
Что это такое?
Элина Морозова
Старших ненавидит.
Денис Л
У многих мелких так, запрещают же многое.
Элина Морозова
Ну это я бы не сказала..Да и этому из статьи ничего не запрещали, только старались создать ему комфорт.
Денис Л
И бухать не запрещали? )))
Элина Морозова
Не предлагали.

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