Что делать с маленьким расистом?

Элина МорозоваОбществоЧто делать с маленьким расистом? Сегодня вот такой коротенький пост о трудностях иммигрантов в Норвегии, которая в общем себя считает белой и пушистой.Вернуться к статье141НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДенис ЛБудущий шоумен юморист.)))Элина МорозоваЭто в лучшем случае..Денис ЛНеужели нет ничё лучше юмористов? А актёр или певец чем хуже?Элина МорозоваКонечно не хуже. Хуже другоеДенис ЛТак кто? Режиссёр?Элина МорозоваНацист, расист..Денис ЛА почему не педофил хуже?Элина МорозоваНу вроде он не проявил таких наклонностей. Разве, что геронтофоб)))Денис ЛЧто это такое?Элина МорозоваСтарших ненавидит.Денис ЛУ многих мелких так, запрещают же многое.Элина МорозоваНу это я бы не сказала..Да и этому из статьи ничего не запрещали, только старались создать ему комфорт.Денис ЛИ бухать не запрещали? )))Элина МорозоваНе предлагали.Комментировать
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