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Захарова: атака ВСУ на Москву покажет генсеку ОБСЕ сущность киевского режима

Захарова: атака ВСУ на Москву покажет генсеку ОБСЕ сущность киевского режима

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Подмосковье покажет прибывшему с визитом генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу террористическую сущность киевского режима, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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