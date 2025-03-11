Захарова: атака ВСУ на Москву покажет генсеку ОБСЕ сущность киевского режима

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Подмосковье покажет прибывшему с визитом генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу террористическую сущность киевского режима, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.