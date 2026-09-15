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Новости Брянска

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Свалку мебели и огородного мусора ликвидировали в Брянском районе

Свалку мебели и огородного мусора ликвидировали в Брянском районе

Несанкционированную свалку нашли на территории поселка Мичуринский.Прокуратура Брянского района добилась устранения нарушения санитарно-эпидемиологических требований в поселке Мичуринский.

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