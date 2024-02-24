Мир полный демонов: сколько сможет существовать человеческая цивилизация?

Каждая эпоха – часть истории человечества. В этом смысле нам с вами повезло – мировые войны пришлись на ХХ век, самые смертоносные пандемии, например, Черной смерти – на Средние века, а череда научных открытий и достижения медицины позволили большей части населения жить долго и в комфортных условиях.